"جوجل" ترد على انتقام "هواوي" بتقنية فريدة من نوعها

عبر طرحها تحديثًا لتطبيق خرائطها يتضمن ميزات استثنائية

ردت "جوجل" على انتقام "هواوي" بطرح بدائل لتطبيقات "أندرويد" الرئيسية وأبرزها تطبيق "جوجل مابس".

وأعلنت جوجل؛ بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، طرحها تحديثًا لتطبيق "خرائط جوجل" يتضمن ميزات جديدة استثنائية.

وأوضحت أن تطبيق "جوجل مابس" يتضمن ميزات جديدة مرتبطة بتحديد مسارات وطرق خاصة بالدراجات.

وقالت "جوجل" إنه نما الطلب على التنقل بالدراجات على خرائط جوجل، بصورة كبيرة في ظل تفشي جائحة "كوفيد 19".

وأشارت إلى أن الطلب زاد على طرق الدراجات الهوائية بنسبة وصلت إلى 69%.

وتقدم جوجل في تحديثها لـ"جوجل مابس" ميزتين فريدتين، مرتبطتين بتحديد مسارات طرق الدراجات، وإمكانية التنقل لبعض المدن الكبرى.

استخدمت جوجل خوارزمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وبيانات التعهيد الجماعي والبيانات التي تم جمعها مع البلديات المحلية لتقديم الميزات.

وفي بعض المدن، يمكنك الآن استخدام خرائط جوجل لإرشادك خلال ممرات الدراجات أو الشوارع والمناطق الملائمة للدراجات، كما تُمكّن المستخدمين أيضًا من التقاط بعض الاختصارات الصعبة للغاية عندما تكون على عجلتين.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم خرائط جوجل الآن التنقل خطوة بخطوة باستخدام أماكن تأجير الدراجات عند توفرها، تمامًا مثل التنقل في وسائل النقل العام ولكن بالدراجات بدلًا من ذلك.

تتمتع "جوجل مابس" بتكامل أعمق مع بعض خدمات تأجير الدراجات في مدن مختلفة لتسهيل عملية الحجز أثناء التنقل.

وكانت "هواوي" قد أعلنت عن بدئها في طرح تطبيقات بديلة لتطبيقات أندرويد التي سبق أن حظرتها جوجل عن هواتف "هواوي"، وأبرزها تطبيق "بيتال مابس".