رئيس مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية عن قرار الحج: يتّسق مع مقاصد الشريعة

ثمّن هذه الخطوة الاحترازية مشيداً بالدور المحور المحوري والأساسي للمملكة

أشاد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي الدكتور عبدالحميد متولي، بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بقصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بعدد محدود.. واصفاً إياه بالقرار الحكيم.

وثمّن الدكتور "متولي" هذه الخطوة الاحترازية، مؤكداً تأييد المجلس لهذا القرار، مبيناً أنه يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الأنفس من جهة، وعدم تعطيل النسك كلياً من جهة أخرى، مشيداً بالدور المحور المحوري والأساسي الذي تقوم حكومة المملكة لرعاية زوار بيت الله الحرام، والسهر على خدمتهم.