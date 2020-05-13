17 مدينة سعودية تشترك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها و10 بتسجيل حالتين

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم عن مستجدات كورونا في المملكة، اشتركت 17 مدينة سعودية في تسجيل حالة واحدة في كل منها، وعشر مدن تشترك في تسجيل حالتين بكل منها.

المدن الـ17 التي تم تسجيل إصابة في كل منها هي: أبها، عنيزة، بريدة، النعيرية، الرس، الهدا، الليث، المخواة، نجران، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، السليل، الزلفي، روضة العرض.

أما المدن العشرة التي اشتركت في تسجيل حالتين في كل منها هي: شرورة، حائل، المزاحمية، حوطة سدير، رأس تنورة، رابغ، قرعة، القنفذة، الخفجي، قرية العليا.