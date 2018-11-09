"تقنية نجران" تُواصل القبول في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي

حتى السابع من شهر ربيع الأول الجاري عبر بوابة القبول الموحد

تُواصل الكلية التقنية بنجران، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440هـ.

ويستمر حتى السابع من شهر ربيع الأول الجاري؛ وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أن برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي المتاح حالياً في تخصصي البرمجيات والإدارة المكتبية؛ مشيراً إلى أن من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج، أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب، وضرورة مراعاة الدقة، والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب، وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.