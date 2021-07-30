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تُقدَّر قيمتها بـ 963 ألف ريال.. وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة

الرياض.. القبض على 5 مقيمين استولوا على كابلات كبائن كهرباء للمتاجرة بها

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الهندية.



وأضاف بأن أعمارهم بين العقدَيْن الثالث والرابع، وقد ارتكبوا جرائم، تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء، والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وتُقدَّر قيمتها بمبلغ (963,000) ريال، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.