انتحلوا صفة نساء وخدعوا ضحاياهم على مواقع التواصل.. الـ 3 في قبضة شرطة الرياض

كانوا يجبرونهم على الكشف عن أرقام حساباتهم البنكية والاستيلاء على ما بها من أموال

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 3 أشخاص قاموا بانتحال صفة نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومركبات بالقوة الجبرية.

وكشفت شرطة الرياض عبر "سناب الداخلية" عن أن المقبوض عليهم كانوا يجبرون ضحاياهم على الكشف عن أرقام حساباتهم البنكية، والاستيلاء على ما بها من أموال، وجميعهم في العقد الثاني من العمر.

وأكدت الشرطة أنهم أقرّوا بارتكابهم حادثتين والاستيلاء على مركبة، ومبالغ مالية تُقدر بـ 9 آلاف ريال، ويجرى توقيفهم؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.