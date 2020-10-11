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تجاوب سريع مع ما وثّقه مواطن وإحالة إلى هيئة الجزاءات لتطبيق الأنظمة

"فيديو الدخول المفاجئ وعكس السير".. "مرور مكة": ضبطنا المخالف

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، قائد مركبة إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات بحقه بعد أن قام بمخالفة تعليمات الأنظمة المرورية.

وتفصيلاً، ضبطت دوريات شعبة السير بمرور العاصمة قائد مركبة وذلك في تجاوب مع مقطع فيديو وثّقه مواطن لمخالف بمركبته قام بالدخول المفاجئ في الطريق وعكس السير.

وقال "المرور"، عبر حسابه الرسمي، إنه تم ضبط قائد المركبة وتحويله إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة بحقه.

يُذكر أن حساب المرور الرسمي عبر "تويتر" يحظى بتفاعل كبير وحراك من المتابعين وردود فورية من قِبل إدارة الحساب على استفسارات المتابعين وضبط المخالفات التي ترد على الحساب؛ إذ يتجاوز متابعو الحساب مليوناً ونصف المليون متابع.