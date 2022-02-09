لصوص "الكابلات والأجهزة الكهربائية" الـ 9 في قبضة شرطة القصيم

مقيمون من الهند وباكستان .. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية المتبعة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة قبضت على (9) مقيمين، (5) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية الباكستانية، سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية من مواقع متعددة.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية القصيم النيابة العامة

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09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 01:15 PM

مقيمون من الهند وباكستان .. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية المتبعة

لصوص "الكابلات والأجهزة الكهربائية" الـ 9 في قبضة شرطة القصيم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القصيم

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة قبضت على (9) مقيمين، (5) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية الباكستانية، سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية من مواقع متعددة.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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