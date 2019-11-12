"الحارثي" ينال درجة الماجستير في التربية الخاصة

حصل الباحث عبدالرحمن بن بهيان الحارثي، على درجة ماجستير الآداب في التربية الخاصة، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الشرق العربي.

جاء ذلك من خلال أطروحته "دراسة مقارنة مهارات اللغة البراجماتية بين التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم العاديين".

وناقش رسالة الباحث "الحارثي": أ.د عبدالعزيز العبد الجبار (مناقشًا)، والدكتور محمد القحطاني (مناقشًا)، والدكتور محمد عبده (مشرفًا ومقررًا).

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12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 04:46 PM

"الحارثي" ينال درجة الماجستير في التربية الخاصة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل الباحث عبدالرحمن بن بهيان الحارثي، على درجة ماجستير الآداب في التربية الخاصة، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الشرق العربي.

جاء ذلك من خلال أطروحته "دراسة مقارنة مهارات اللغة البراجماتية بين التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم العاديين".

وناقش رسالة الباحث "الحارثي": أ.د عبدالعزيز العبد الجبار (مناقشًا)، والدكتور محمد القحطاني (مناقشًا)، والدكتور محمد عبده (مشرفًا ومقررًا).

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