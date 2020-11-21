بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب

الأهلي يكثف تحضيراته لـ"الكلاسيكو"

أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.