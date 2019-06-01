شاهد الأجواء الإيمانية بالمسجد النبوي .. هكذا كانت كثافة المصلين في ليلة ٢٧

وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجهات المعنية لضيوف الرحمن

التقطت عدسة "واس" عدداً من الصور المعبرة لكثافة زوّار المسجد النبوي خلال اصطفافهم للصلاة في ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجهات المعنية بالمسجد النبوي لراحة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

ووثّقت الصور الأجواء الإيمانية والأخوية بين الزوار على اختلاف جنسياتهم وألوانهم في المسجد النبوي.