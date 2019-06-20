"كوبا أمريكا": الفرصة الأخيرة لـ "اليابان" أمام "أوروغواي"

تستكمل غداً الجمعة مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراة وحيدة تجمع اليابان والأوروغواي.

تعد المباراة الفرصة الأخيرة للكمبيوتر الياباني للحفاظ على آماله في الاستمرار في المسابقة إذ إن الخسارة تعني رحيله عن البطولة.

اليابان لا يملك أي نقاط بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب التشيلي بأربعة أهداف دون رد، في حين يعني فوز المنتخب الأوروغوياني تأهله رسمياً للدور التالي.