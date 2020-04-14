2082 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و170 حالة وفاة

العدد الإجمالي ارتفع لـ 125098 إصابة و2969 متوفى

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170؛ ليصل إلى 2969.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:59 AM

العدد الإجمالي ارتفع لـ 125098 إصابة و2969 متوفى

2082 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و170 حالة وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170؛ ليصل إلى 2969.

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