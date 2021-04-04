أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية المعنية باستعدادات شهر رمضان

غداً الاثنين.. وللوقوف على جهودها وجاهزيتها لتطبيق الاحترازات

يرأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غدٍ الاثنين، الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك، وسيتم استعراض ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من جميع الجهات الخدمية المعنية.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص أمير منطقة تبوك على الوقوف عن قرب على الاستعدادات التي تم اتخاذها لهذه المناسبة العظيمة، التي يعيشها أبناء المملكة بطابع خاص يميزهم عن غيرهم من خلال سلوك معين يحفه الطابع الروحاني بهذا الشهر الفضيل.

وسيركز الاجتماع على مضاعفة جهود الإدارات المعنية؛ للتأكد من درجة الاستعدادات لشهر رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومراقبة الأسعار والسلع الغذائية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.