المحافظ "الريثي" يدشن قسم العمليات بمستشفى أحد المسارحة

بحضور مدير "صحة جازان" وعدد من مديري الجهات الحكومية

دشن محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، صباح اليوم، بحضور مدير عام صحة جازان، الدكتور عبدالله النجمي، وعدد من مديري الجهات الحكومية، مشروع تطوير قسم العمليات بمستشفى أحد المسارحة العام.

وتفقد المحافظ "الريثي" مرافق القسم الذي تمت توسعته وتطويره وتهيئته وفقاً لمعايير ومتطلبات الجودة الشاملة في الخدمات الطبية المقدمة، ويتكون قسم العمليات من غرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة لوحدة الإفاقة، والتي تستخدم كمحطة مؤقتة للمرضى قبل نقلهم لأقسام التنويم.

كما استمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير المستشفى محمد بن عمران صفحي، عن الخدمات التي يقدمها المستشفى والخطط التحسينية والمشاريع التطويرية المستحدثة والمستقبلية بالمستشفى في سبيل تحقيق مستويات عالية من الجودة في الرعاية الطبية، بما يتوافق مع تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية.

وزفّ مدير المستشفى البشرى لأهالي محافظة أحد المسارحة بقرب الانتهاء من مشروع تطوير قسم النساء والولادة، مع استحداث حضانة للأطفال حديثي الولادة.

وعبر "الريثي" عن سعادته بما شاهده وشهده المستشفى من أعمال تطوير وتحسين مما قد نُفذ وأُنجز، وما سينفذ من مشاريع سواءً كانت مشاريع قيد التنفيذ أو مشاريع تحت الدراسة، مشيداً بالدور البنَّاء الذي تقوم به صحة جازان في سبيل رفع جودة الخدمات الطبية بكافة منشآتها.

من جانبه، عبر الدكتور "النجمي" عن شكره لأبطال صحة جازان الذين وقفوا خلف ذلك الإنجاز وخلف كل إنجاز سابق أو لاحق، مؤكداً حرص صحة جازان على تطوير منظومة العمل الصحي، وتأهيل الممارسين الصحيين بما ينعكس إيجاباً على رضا متلقي الخدمة.



