"السجون" تبدأ تشغيل عدد من المراكز التأهيلية التخصصية بمختلف مناطق المملكة

كأحد أهداف الخطة الإستراتيجية للمديرية لتقليل نسبة العودة للجريمة

بدأت المديرية العامة للسجون بتشغيل عدد من المراكز التأهيلية التخصصية في مختلف مناطق المملكة، كأحد أهداف الخطة الإستراتيجية للمديرية لتقليل نسبة العودة إلى الجريمة .

وتشمل هذه المراكز (مركز فجر ومركز إشراقة ومركز ثقة), حيث يعمل مركز " فجر " التأهيلي على أسس علمية تعد الأولى من نوعها في التأهيل الإصلاحي في المؤسسات العقابية، لمعالجة ظاهرة العودة إلى الجريمة، بواسطة فريق عمل مؤهل أكاديمياً وعلمياً، ويستهدف المركز من دخل السجن لأول مرة من النزلاء، بهدف دعمهم وتجنيبهم صدمة السجن والآثار السلوكية والنفسية والأسرية والاجتماعية التي قد تلحق بهم.

ويسهم مركز "إشراقة" التأهيلي في تعديل سلوك المستفيدين المحكومين بإدمان المخدرات من النزلاء، ومساعدتهم على التعافي النفسي والبدني، من خلال البرامج العلاجية التأهيلية والنفسية والاجتماعية، والتي تقوم على أسلوب علمي ومنهجي يبعث الثقة ويزرع الانضباط والجدية، كما يزود المستفيدين بمهارات التخطيط المستقبلي.

ويعمل مركز "ثقة" إلى تهيئة النزيل الذي تبقى على محكوميته سنة فأقل، لإعادة اندماجه في المجتمع، وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل الإفراج عنه، وفق برامج الرعاية اللاحقة على عدة مراحل، تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف.