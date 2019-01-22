الرياض .. 100 مختص ناقشوا "تقييم حالات الموت المفاجئ"

خلال فعاليات المؤتمر الخامس لجمعية كهربية القلب الخليجية

اُختتمت في الرياض، أخيراً، فعاليات المؤتمر الخامس لجمعية كهربية القلب الخليجية الذي جاء تنظيمه بالتعاون مع جمعية نظم القلب السعودية، واستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من مائة مختص من مختلف الجنسيات، وبحضورٍ فاق ألفين من المهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أحمد بن راشد الفقيه؛ رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس جمعية نظم القلب السعودية: شهد هذا اللقاء العلمي العالمي عقد أكثر من 12 جلسة وعرض 40 ورقة عمل متعلقة بمستجدات كهربية القلب.

وأضاف: من أبرز المحاور التي تم تسليط الضوء عليها "التحديات في تقييم حالات الموت المفاجئ والمستجدات حول الأجهزة المنظمة والمساعدة للقلب وأحدث ما توصل إليه العلم في التعامل مع حالات الرجفان الأذيني والتصوير الطبقي والصوتي والرنين المتعلق بكهربية القلب والمستجدات حول الأدوية المسيلة للدم واضطرابات نبض القلب الوراثي وعمليات الدراسة الكهربية وطرق التعامل مع حالات الاضطراب المعقدة، إضافة إلى عقد ورش عمل خاصة بالفنيين والممرضين".

وأقيم على هامش المؤتمر معرضٌ لأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال كهربية القلب.

وقال "الفقيه": هذه اللقاءات العلمية المستمرة تأتي مواكبةً لأحدث المستجدات في كل التخصصات المتعلقة بأمراض وجراحة القلب وتماشياً مع رؤية 2030.

وتعد اضطرابات كهرباء القلب من الأمراض الشائعة جداً والمنتشرة بين الصغار والكبار، وتُعرف هذه الكهرباء بأنها التي تقوم بالتحكّم في القلب وإيقاعه، والتي تؤثّر تأثيراً كبيراً في تنظيم ضرباته.

تأتي أعراض اختلال كهرباء القلب على أشكال عدّة؛ كالإحساس بالخفقان أو فقدان الوعي المفاجئ، وبصورة نادرة جداً الموت المفاجئ.

يُذكر أن مجال كهربائية القلب شهد في السنوات الأخيرة كثيراً من التطورات في التشخيص والعلاج لأمراض كهربائية القلب بكل أنواعها، وأدت هذه التطورات إلى نجاح العمليات المعالجة لاضطراب كهربائية القلب بنسبة نجاح عالية.

واستحدثت تقنيات في الأجهزة المستخدمة في التشخيص والمعالجة، كالأجهزة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وتقنية النانو.