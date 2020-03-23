كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة

سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.

وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.