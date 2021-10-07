السودان تسجل 47 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 38400 إصابة، والوفيات 20918، كما بلغت نسبة الشفاء 32115 حالة.