قريبًا.. بمقدورك الحصول على السمّاعة اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 4i

جودة صوت عالية وميزة إلغاء الضوضاء النشطة وقدرات بطارية فريدة

لقد عودّتنا هواوي على تلبية الاحتياجات الفعلية للمستهلكين، ووفقاً لذلك عمدت للاستفادة من مختلف الأجهزة الصوتية التي سبق أن أطلقتها عالمياً ومحلياً للوصول إلى إنتاج سماعات لاسلكية جديدة كلياً توفر عمر بطارية طويل الأمد؛ وهي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، التي من أهم مواصفاتها توفير جودة صوت رائعة ومتوازنة في مختلف الترددات، حتى مع وجود المستخدم في بيئة صاخبة أو تحتوي على ضوضاء عالية.

وتؤمن السماعة تقنية الإلغاء النشط للضوضاء، التي تتيح لحاملها التركيز تماماً فيما يسمعه دون انقطاع أو ضجيج، وفي الوقت نفسه يمكن له أن يشحنها شحنة كاملة لتكفي المستخدم 10 ساعات من التشغيل المتواصل.

وستتوفر السماعة للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية من تاريخ 1 أبريل بسعر 329 ريالاً سعوديًا.

هل تريد سماع الموسيقى تمامًا كما تم تسجيلها؟ تمنحك سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ذلك تمامًا. مع مشغل ديناميكي مقاس 10 مم متوازن جيدًا للترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة يوفر صوتًا واضحًا تمامًا في أي وقت وفي أي مكان ويضمن جودة صوت عالية بغض النظر عن نوع الصوت.

وتوازن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بمهارة بين ترددات الصوت الآلية والصوتية مما يجعلها خيارًا رائعًا لمحبي الموسيقى.

وتحتاج الموسيقى والأفلام والمكالمات إلى سماعات أذن ذات عمر بطارية طويل لتستمر معك طوال اليوم. تأكدت هواوي أن هذا هو بالضبط ما تحصل عليه مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i. بطارية كبيرة يتم شحنها بسرعة ويمكن أن تدوم طويلاً.

ومع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، يمكن لـ HUAWEI FreeBuds 4i تقديم 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية بشحنة كاملة، جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكن أن تحقق ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

وعند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، يمكن أن توفر 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و 5.5 ساعة من المكالمات الصوتية .

وعلاوة على ذلك، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الشحن السريع لمعالجة أي مخاوف بشأن البطارية المنخفضة.

وتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الاستمتاع بالصوت لمدة 4 ساعات مع شحن لمدة 10 دقائق فقط .

وبفضل عمر البطارية المذهل وقدرتها على الشحن السريع؛ لم تعد بحاجة للقلق بشأن مستوى البطارية عندما تكون بالخارج، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى طوال اليوم.

وللاستمتاع بالموسيقى والمكالمات ومحتوى الفيديو، تحتاج إلى التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها بغض النظر عن مكان وجودك،

مثل مراكز التسوق والحافلات ومحطات القطارات والمكاتب أيضًا.

وهناك ميكروفونان خارجيان يدعمان التقاط الصوت بدقة لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i. تتضمن السماعات تصميمًا فريدًا مضادًا للرياح، والذي يمكن أن يحسن بشكل فعال إلغاء ضوضاء الرياح .

وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضًا مع وضع الوعي - Awareness؛ من خلال الضغط لفترة طويلة على مقبض سماعة الأذن، يمكنك التبديل بسهولة من وضع إلغاء الضوضاء إلى وضع الوعي دون خلع سماعات الأذن، ويتيح لك ذلك التعرف على الصوت المحيط والتواصل مع الأشخاص من حولك بسهولة.

وقد تم تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i لتترك انطباعًا بتصميمها الأنيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزنها الخفيف يجعلها مريحة لفترات طويلة من الارتداء.

ولراحة أذنيك، تتبنى سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تصميمًا يناسب قناة الأذن لتوفير تجربة ارتداء مريحة؛ واللون الأسود والأبيض لا ينفدان أبدًا.

وبصرف النظر عن المتغيرات Ceramic White و Carbon Crystal Black؛ فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i متوفرة أيضًا بألوان نابضة بالحياة – Honey Red.

ويُعد التحكم في سماعات الأذن أمرًا سهلاً للغاية. يعمل النقر المزدوج على تشغيل/ إيقاف الموسيقى مؤقتًا أو الرد على المكالمات/ إنهاءها.

ويؤدي الضغط لفترة طويلة إلى تشغيل/ إيقاف إلغاء الضوضاء النشطة/ ووضع الوعي، وهذه تفاعلات بديهية تضيف إلى راحة استخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4i.