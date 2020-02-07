"مدني تبوك" يحذر قائدي المركبات على الطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح سطحية وأتربة حتى 9 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك وجميع محافظات المنطقة.

وأوضحت أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

مديرية الدفاع المدني مدينة تبوك نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441 03:48 PM

بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح سطحية وأتربة حتى 9 مساءً

"مدني تبوك" يحذر قائدي المركبات على الطرق السريعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك وجميع محافظات المنطقة.

وأوضحت أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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مديرية الدفاع المدني مدينة تبوك نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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