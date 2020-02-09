"مدير تعليم المجمعة" يرعى مسابقات أندية الحي التعليمية والترفيهية

شملت الإلقاء المرتجل والخط العربي وتنس الطاولة وسط حضور كبير

رعى مدير تعليم محافظة المجمعة، يوسف بن عبداللطيف الملحم، الرئيس التنفيذي لأندية الحي بمحافظة المجمعة، ختام مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية على مستوى المحافظة، في مقر نادي الحي بثانوية الملك عبدالله بالمجمعة.

حضر الحفل رئيس قسم النشاط الطلابي ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بالمجمعة سعد الحربي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية سعد الرشيدي، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين وقادة الأندية وقادة المدارس وأولياء الأمور.

وافتُتح الحفل بالمباراة النهائية لكرة الطاولة، ثم المعرض الفني للخط العربي الذي اشتمل على عدد من الأعمال من تنفيذ منسوبي وطلاب الأندية، واستمع مدير التعليم إلى شرح موجز من طلاب الأندية عن البرامج المنفذة ومدى الاستفادة منها، ثم حضر الجميع مسابقة الإلقاء الارتجالي.

وجاءت نتائج المسابقات كالتالي: في كرة الطاولة حصل على المركز الأول (للفردي) الطالب مهند الحربي؛ فيما حصل على المركز الأول (للزوجي) الطالبان مهند الحربي ومتيم الحربي من نادي الحي بالمجمعة.

وفي مسابقة الخط العربي فاز بالمركز الأول الطالب عبدالرحمن العامر من نادي الحي بالأرطاوية، وفي التصفيات النهائية للإلقاء الارتجالي، حاز المركزَ الأول عبدالله السنيد من نادي الحي بتمير.

وقدّم الملحم الشكر والتقدير للقائمين على هذه المنافسات والفعاليات والأنشطة التي تنمي لدى الأجيال قدراتهم ومواهبهم وتصقلها وتحفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ راجيًا من الله أن يستمر هذا البذل والعطاء لنتمكن من بناء جيل واعٍ قادر على تجاوز الصعاب وتحقيق آمال وتطلعات هذا الوطن العظيم.

وأشاد الملحم بما توليه قيادتنا الرشيدة من عناية واهتمام بأبناء الوطن وبناته واستثمار قدراتهم وإمكاناتهم، والدور الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم بالشراكة مع شركة التطوير من خلال أندية الأحياء للبنين والبنات، لصقل مواهبهم وتدريبهم على ما ينفعهم في أمور حياتهم من خلال المسارات المتعددة، وتنمية الولاء والانتماء الوطني.

من جانبه، أشار ممثل أندية الحي للبنين ومدير قسم النشاط الطلابي سعد الحربي، إلى أن أندية الحي صقلت مواهب الطلاب وزادت من قدراتهم المعرفية وتحصيلهم العلمي بإقامة العديد من الدورات النوعية في مختلف المجال، كما أتاحت للطالب ممارسة هواياته في بيئة آمنة تحت إشراف فريق عمل متخصص في كل ناد.

وأكد الحربي أن هذه البرامج إحدى مبادرات شركة "تطوير" في مسار رؤية المملكة 2030 لبرنامج جودة الحياة، وتأتي ضمن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية.

وتَقَدم بالشكر لوزارة التعليم؛ لدعمها المستمر لأندية الحي، والحرص على تطويرها وللقائمين على المنافسات والفعاليات والأنشطة بأندية الأحياء للبنين والبنات.