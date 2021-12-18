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"مكافحة الأمراض": حتى 14 يناير المقبل لتفادي موجة خامسة من وباء "كورونا"

بدءًا من الغد.. هولندا تعلن فرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"

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أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم فرض الإغلاق الشامل في البلاد بدءًا من الغد؛ وذلك على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.



وقال روتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغ، ومدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة جاب فان ديسل: "إن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى 14 يناير المقبل. وإن هذا القرار يأتي سعيًا لتفادي موجة خامسة من الوباء".