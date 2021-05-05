مستشفى "سليمان الحبيب" بالسويدي ينهي معاناة شاب من سرطان الدم الحاد

عبر بروتوكول "COG" العلاجي.. في سابقة أولى على مستوى المستشفيات الخاصة

بفضل الله تمكّن فريق طبي متخصّص في أمراض الدم والأورام بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، من إنهاء معاناة شاب "19 عاماً"، من مرض سرطان الدم "اللوكيميا"، ببروتوكول "cog" العلاجي الحديث.

وقال أ. د. سليمان بن عبدالعزيز الماجد؛ نائب الرئيس للشؤون الطبية والتمريض، والمدير الطبي للمستشفى، إن الشاب جاء إلى المستشفى مصاباً بفقر الدم، وضعف حاد في المناعة، فتم عمل فحص سريري عام، وعدد من التحاليل من ضمنها تحليل خزعة من النخاع العظمي، التي بيّنت نتائجها إصابة المريض بسرطان الدم الليمفاوي الحاد " Acute Lymphocytic Leukemia".

وأضاف الماجد؛ أن الفريق الطبي وبعد موافقة المريض وذويه استخدم بروتوكولاً علاجياً حديثاً هو "COG"، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الخاصة، وحقق هذا البروتوكول نجاحاً مبهراً منذ المرحلة الأولى، حيث كانت استجابة المريض كبيرة للعلاج، ولله الحمد، منذ المرحلة الأولى للعلاج.

وأوضح، أن البروتوكول يُعد من أحدث طرق علاج سرطان الدم، ويتميّز بالفعالية العالية، وتظهر نتائجه بسرعة كبيرة، لكن استخدامه ظل مقتصراً على المستشفيات والمراكز المتخصصة الحكومية بسبب أن اعتماد هذا العلاج يحتاج إلى كثير من الإمكانات التقنية المخبرية وبنك دم جاهز على مدار الساعة، وكفاءات طبية مؤهلة ومدرّبة بشكل جيد، كما أن المريض يحتاج إلى رعاية صحية حثيثة ومستمرة والتنويم لفترة طويلة، وكل هذه المقومات النوعية والمهمة جعلت من الصعب على مستشفيات القطاع الخاص استخدام هذا البروتوكول العلاجي.

ووصف الماجد؛ اعتماد بروتوكول "COG" العلاجي في مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، بالخطوة المتقدمة مضيفاً أن ذلك سيخفّف الضغط عن المستشفيات والمراكز المتخصّصة الحكومية، ويوفر كذلك خيارات متنوّعة للمرضى لتلقي الرعاية الصحية.

ويعد مركز علاج الأورام وأمراض الدم بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، أحد أهم المراكز المتميزة في تقديم الخطط العلاجية الشاملة والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين سواء الأطفال أو الكبار، حيث يعمل به كفاءات طبية تتمتع بخبرات واسعة، ويحظى كذلك بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة والبرامج المتكاملة في مجال رعاية المرضى، والوقاية والتثقيف الصحي للوصول إلى أعلى مستويات الخدمات الطبية وضمان أعلى نسب استجابة للعلاج.