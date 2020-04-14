إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة.
ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت تسجيل 98 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة.
ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.