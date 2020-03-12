معهد الإدارة العامة يحقق مركزًا متقدمًا في مؤشر التحول الرقمي الحكومي

ضمن أفضل 7 جهات من 35 جهة حكومية

حقق معهد الإدارة العامة مركزًا متقدمًا في مؤشر نضج الجهات الحكومية في عملية التحول الرقمي؛ حيث صنف برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر"، في تقريره الثامن لقياس مؤشر نضج الجهات الحكومية في عملية التحول الرقمي، المعهد ضمن أفضل 7 جهات حكومية ساهمت في عملية التحول الرقمي، من بين 35 جهة حكومية في قطاع التعليم والتدريب؛ حيث وصل معهد الإدارة العامة في رحلة التحول الرقمي إلى مرحلة التكامل؛ علمًا بأن مراحل التحول الرقمي تبدأ بالبناء، فالإتاحة، ثم التميز والتحسين، وبعد ذلك التكامل وصولًا إلى الإبداع.

الجدير بالذكر مشروع قياس التحول الرقمي الحكومي، يهدف بنسخته الثامنة إلى المساهمة في تطوير الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية؛ حيث إنه يعمل على تشخيص وتحديد الوضع الراهن للجهات الحكومية وقياس نضجها الرقمي عبر إطار عام موحد؛ لضمان تحقيق التحول الرقمي في كافة مراحله، والسعي في تحفيز الأجهزة الحكومية للعمل بتطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء، وتمكين الجهات الحكومية بتقييم وقياس تحولها ومدى تطور أدائها بشكل ذاتي ومستمر خلال العام في سبيل الوصول إلى حكومة رقمية متكاملة.