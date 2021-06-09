العراق يسجل 4616 إصابة جدبدة و25 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4616 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1237856 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16614 حالة، فيما تم تسجيل 4372 حالة شفاء جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1155887 حالة.