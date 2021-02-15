تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 223,244 والوفيات 7544 شخصًا

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.

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15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 01:35 AM

إجمالي الإصابات بلغ 223,244 والوفيات 7544 شخصًا

تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.

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