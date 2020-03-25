شاهد.. تعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع بالليث

ضِمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.

وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

فيروس كورونا الجديد تعقيم المساجد الليث مكة المكرمة

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 01:53 PM

ضِمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

شاهد.. تعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع بالليث

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.

وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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فيروس كورونا الجديد تعقيم المساجد الليث مكة المكرمة

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