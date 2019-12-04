هل اقترب العزل؟ لجنة الاستخبارات تتهم "ترامب" باستغلال صلاحيته

طالبت باستمرار التحقيق معه وإحالة تقريرها للشؤون القضائية

اتهمت لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في تقريرها الذي قدمته اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بارتكاب تجاوزات والعمل لتحقيق مصالح سياسية شخصية وعرقلة التحقيق في قضية عزله من خلال مهاجمة وتخويف شهود العيان، الذين أدلوا بشهاداتهم في الكونغرس، وطلب من شهود العيان وأجهزة حكومية تجاهل مذكرات الاستدعاء.

وبحسب "رويترز"، ذكر التقرير أن "ترامب"، كان يسعى لاستخدام صلاحياته لاستدراج تدخل أجنبي من قبل الحكومة الأوكرانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 من أجل إعادة انتخابه.

وأضاف أن "ترامب" لم ير حدوداً لصلاحياته، واستغل اجتماعات في البيت الأبيض ومسألة المساعدات العسكرية وغير ذلك من أجل الحصول على مساعدة أجنبية لإعادة انتخابه.

وأفاد التقرير بأن مدير مكتب "ترامب" أكد أن تقديم المساعدة لأوكرانيا كان مشروطاً بفتح تحقيقات مع منافس الرئيس السياسي جو بايدن.

وطلب التقرير باستمرار التحقيق مع "ترامب" ومع إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون القضائية.

وأعدت لجنة شؤون الاستخبارات تقريرها لإحالته إلى لجنة الشؤون القضائية، التي من المقرر أن تطلق جلسات الاستماع، اليوم لتحديد المواد لملف عزل "ترامب" من منصبه، والبت في مسألة طرحه على مجلس النواب.