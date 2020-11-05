وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس المركز السعودي للشراكات الدولية

تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، اجتماع مجلس إدارة المركز المنعقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المركز.