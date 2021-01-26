تركيا تدين بشدة الهجمات على المملكة

الخارجية أشارت إلى أنها تستهدف المدنيين

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الثلاثاء)، بشدة الهجوم الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم"، "أصبحت العاصمة السعودية الرياض للمرة الثانية خلال 3 أيام أخيرة هدفًا لضربات صاروخية، إننا ندين بشدة هذه الهجمات التي كانت تستهدف السكان المدنيين وتم إحباطها من قِبل قوات الدفاع الجوي السعودية".

وأضاف بيان الوزارة "نتقدم برغباتنا في العافية للشعب السعودي الشقيق".