وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 بنيويورك

شارك اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.





وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.