الخثلان لـ"سبق": اقتحام السيول والأودية وقت جريانها من إلقاء النفس للتهلكة

أشار إلى أنه يجب على الجهات الرقابية محاسبة هؤلاء وأمثالهم

طالب الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجهات الرقابية بمحاسبة قائدي المركبات الذين يقتحمون السيول والأودية وقت جريانها معرضين حياتهم وحياة أسرهم ومن يرافقهم للخطر.. واصفًا هذه الممارسات بإلقاء النفس للتهلكة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" تعليقًا على مقاطع فيديو، تم تداولها مؤخرًا لقائدي مركبات، يقتحمون السيول والأودية معرضين أنفسهم ومَن معهم للخطر، وربما الموت المحقق.

وأوضح "الخثلان" أن هذه الممارسات لا تجوز، وتدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة.. قال الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}. مضيفًا: وعلى الجهات المختصة محاسبة هؤلاء وأمثالهم. وكما أن المرور يعاقب من يتجاوز السرعة المحددة، أو يقطع الإشارة، فكذلك في هذه الممارسات، بل هي أولى بالمحاسبة؛ لأنها أكثر خطورة.