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قال: تمركز عدم الاستقرار على القطاع الشرقي وخلايا ماطرة بجازان

تشمل الرياض.. كراني: أمطار رعدية وبرد ورياح هابطة بهذه المناطق

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم، أمطاراً رعدية وبرداً ورياحاً هابطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله أمطار رعدية+ برد+ رياح هابطة على الشرقية والشمالية الشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل والرياض.. مع تمركز شدة (عدم الاستقرار) على القطاع الشرقي.. وغائم لغائم جزئياً على منطقة جازان، وشمالاً حتى الأجواء الجنوبية للمدينة، مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. والله أعلم.. اللهم اسقنا الغيث.