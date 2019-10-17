"الأرصاد": حالة عدم استقرار تضرب أجواء المملكة.. وسنعلن المناطق المتأثرة لاحقاً

قالت: تشمل هطولات مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة على مناطقها

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إن الحالة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال وأجزاء من غرب ووسط المملكة.

وكشفت أنه سيتم التنويه عن المناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقاً.