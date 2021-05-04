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دعت المنشآت إلى الاستفادة منها.. تنتهي 15 ربيع الأول المقبل

"الاتصالات": بدء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية عن بدء المهلة التصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443هـ الموافق 21 أكتوبر 2021م، لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا القطاع؛ وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.



وبينت الهيئة أن الخدمات البريدية المرخصة في المملكة تشمل "نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية"؛ لافتة إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الإلكتروني، ودعت كل مقدمي الخدمة غير المرخصين من المنشآت والأفراد إلى تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التصحيحية، والتواصل معها عبر القنوات الرسمية وذلك لغرض الدعم والتمكين وإيضاح كل الخطوات المطلوبة لممارسة تلك الأنشطة في مناخ آمن وجذاب.



وأوضحت أن مخالفة ممارسة نشاط تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص عقب انتهاء المهلة یُعرض المنشأة للعقوبات والغرامات المقررة نظاماً لدى كل الأجهزة الحكومية، والتي قد تصل إلى الغرامات المالية عقوبات إغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.



يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تعمل على إصدار ومراقبة التنظيمات الخاصة بأنشطة قطاع الخدمات البريدية في المملكة؛ سعياً إلى تطويرها وتحسين تجربة المستفيدين منها وتحقيق المنافسة العادلة داخل هذا القطاع الحيوي، ويمكن للمهتمين والمستثمرين معرفة المزيد من المعلومات حول أنشطة القطاع والحصول على التراخيص أيضاً عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa