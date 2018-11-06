تلفّظ وهدّد ثم اشتبك .. توقيف مطلوب "تفحيط" اعتدى على رجلَي أمن بمركز شرطة في الطائف

تمّت السيطرة عليه قبل أن يتمكّن من الهروب وجرى نقل رجلَي الأمن إلى المستشفى لعلاجهما

أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً في "الشرطة"، مُتهماً في منتصف العقد الثالث من عمره؛ كان قد تهجم على أفرادٍ داخل مركز شرطة في شمال المحافظة؛ باعتباره أصلاً مطلوباً في قضية مرورية "تفحيط"، ويرغب في إنهاء احتجاز مركبته الموقوفة لديهم وتسلُّمها، في حين أن ذلك المطلوب أساء لاثنين من رجال الأمن بالاشتباك والاعتداء بعد التلفظ عليهما، مُحدثاً بهما إصابات متفرقة، على أثره تمّت السيطرة عليه وضبطه قبل أن يتمكن من الهروب.

في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن المُتهم المطلوب في قضية مرورية "تفحيط" كان قد راجعَ أحد مراكز الشرطة شمال الطائف أمس، حينها التقى ضابط خفر القسم، راغباً في تسلُّم مركبته الموقوفة لديهم، فيما طُلبَ منه العودة إلى المراجعة في اليوم التالي.

وكان المُتهم قبل مغادرته المركز، قد واجه أحد أفراد الأمن، وتلفّظ عليه بألفاظٍ مُخلة غير مقبولة، بخلاف أنه توعده وهدّده، باعتباره هو مَن ضبط مخالفته المرورية السابقة والمطلوب بشأنها، حينها تمّت السيطرة عليه بعد أن اشتبك مع اثنين من رجال الأمن بالمركز واعتدى عليهما مُحدثاً بهما إصابات متفرقة.

هذا وقد تمّ نقل رجلَي الأمن المُصابَين إلى المستشفى لعلاجهما، فيما يجري حالياً اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المطلوب وقضيته المُرتكبة والتي تمّت إحالتها إلى جهة الاختصاص "النيابة العامة".