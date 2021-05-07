ولي العهد يستعرض مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات في المجالات العسكرية والدفاعية

بحثا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث فرص تطويرها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.





حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان؛ ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة الفريق بلال أكبر؛ وسكرتير قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان؛ وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.