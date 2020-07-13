الشارة الدولية لـ "الشهراني"

حصل الحكم الدولي محمد الشهراني على الشارة الدولية في ألعاب القوى (إداري فني وطني NTO) في الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى في الدورة التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بالرياض وتمت تحت إشراف مركز الاتحاد الدولي بالقاهرة واعتمدت من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.