محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".

من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".

وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.

محمد السهلاوي نادي الشباب

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 07:37 PM

محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".

من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".

وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.

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محمد السهلاوي نادي الشباب

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