مكة.. تجاوُز نقاط منع التجوُّل ينتهي بمطاردة الجهات الأمنية والقبض على 3 أشخاص

حاولوا الهروب بمركبتهم فاصطدموا بحاجز خرساني بالقرب من كوبري شرائع النخل

يحقِّق مركز شرطة الشرائع مع قائد مركبة وشخصَيْن، كانوا يستقلون مركبة من نوع جيب لاند كروزر؛ وذلك بعد تجاوزهم نقاط منع التجوُّل، والسير بسرعة عالية. وبعد متابعة الجهات الأمنية تم ضبطهم بعد اصطدامهم بحاجز خرساني بالقرب من كوبري شرائع النخل شرق مكة المكرمة.

وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"سبق" قيام سائق مركبة من نوع جيب لاند كروزر، وبرفقته راكبان، بتجاوز نقاط المنع. وقد أطلقت الجهات الأمنية نداءات التوقف إلا أنهم لم يستجيبوا، وكانوا يسيرون بسرعة عالية ابتداء من حي العوالي، ثم سلكوا طريق عرفات شمالاً باتجاه طريق مكة – السيل؛ فتم التعميم على المركبة، وبعد متابعة الجهات الأمنية، وتضييق الخناق عليهم، اصطدموا بحاجز خرساني باتجاه كوبري شرائع النخل، وضبطتهم الجهات الأمنية، ونقلهم الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المركبة، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليم ملف الحادثة إلى مركز شرطة الشرائع لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.