مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مركزًا لتأهيل اللاجئين الصوماليين العائدين إلى بلادهم من اليمن

استفاد منه 8.040 شخصًا بقيمة مليوني دولار أمريكي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة برعو بإقليم صوماليلاند، مركزًا لتأهيل اللاجئين الصوماليين العائدين إلى بلادهم من اليمن، استفاد منه 8.040 شخصًا بقيمة مليوني دولار أمريكي، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأوضح مساعد مدير فرع المركز في إفريقيا يوسف بخيت البلوشي، أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع تسهيل التنقلات الآمنة وإعادة الإدماج المستدام للعائدين الصوماليين من اليمن؛ بهدف تقديم الدعم والمساعدة لهم.

وأفاد مدير المشاريع بمنظمة الهجرة الدولية في إقليم صوماليلاند "ليبان محمود عيسى" من جانبه، بأن الهدف من المركز الذي تم إنشاؤه في محافظة برعو؛ توفير الدعم للصوماليين العائدين من اليمن، وتقديم كل الخدمات لهم وحل مشاكلهم من جميع النواحي، كما سيكون هذا المركز نقطة تجمع لتقديم المساعدات لهم من كل المنظمات والجهات الداعمة لهم.

وتقدم محافظ برعو محمد يوسف عبدالرحمن مراد بالشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمه لأبناء المحافظة من أعمال جليلة.