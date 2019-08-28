إصابة مريض أفريقي بجراح بالغة خلال محاولته الهرب من مستشفى في ينبع

يخضع للعلاج في غرف العناية المركزة

تعرّض مريض من جنسية أفريقية بأحد مستشفيات محافظة ينبع لإصابات مختلفة، عقب محاولة الهروب؛ حيث يرقد المريض حاليًّا في العناية المركزة نتيجة ما لحق به من إصابات.

وأشارت المصادر إلى أنه في صباح أمس الأول، حاول مريض من جنسية إثيوبية الهروب من غرفة التنويم بالقسم المنوم به بأحد المستشفيات، وأثناء نزوله من غرفة التنويم سقط على الأرض، وأصيب إصابة بالغة نُقل على إثرها للعلاج في العناية المركزة بالمستشفى.