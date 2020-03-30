مكة.. أهالي مخططات ولي العهد يشكون سوء الإنترنت: أبنائنا فاتهم الكثير

3 سنوات من المعاناة وأزمة في متابعة التعلم عن بُعد .. وهذا رد "هيئة الاتصالات"

جدّد أهالي مخططات ولي العهد 5 -6-7-8 بمكة مناشدتهم لشبكات الاتصال بضرورة الوقوف على معاناتهم التي تجاوزت السنوات الثلاث.

وقالوا في شكواهم لـ "سبق" نجد صعوبة بالغة في تعلم أبنائنا ومتابعتهم للتعلم عن بُعد، تزامناً مع بقائهم في المنازل والاستفادة من شبكات الاتصال وما تقدمه لهم من خلال برامج الجامعات والمدارس .

وتابعوا: أبناؤنا فاتهم الكثير ويجدون صعوبة في مواكبة زملائهم في مخططات مكة الأخرى بسبب سوء شبكة الاتصالات، خاصة أصحاب المرحلة الجامعية والمحاضرات التي يتم التواصل من خلالها عن طريق الإنترنت .

وأردفوا بأنهم تقدموا بعدد من الشكاوى بسبب سوء الاتصالات قبل سنوات عدة وآخرها قبل اسبوعين ولم تجد تجاوباً على أرض الواقع.

من جانبها تجاوبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شكوى أحد المغرّدين من سكان مخططات ولي العهد وردت بمطالبته برفع شكوى "تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها" عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد المغرد عيسى أنه تقدم بأكثر من بلاغ للجهة المقدمة للخدمة ويتم إغلاق البلاغ دون حل، ومن خلال تغريدته طالبته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتصعيد الشكوى من خلال رابطها

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