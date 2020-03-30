حائل.. "بنوك الدم" تُطلق مبادرة "تبرع وأنت ببيتك"

حفاظاً على الصحة وتنفيذاً لشعار الزم بيتك .. والتواصل عبر واتساب

شكّلت إدارة بنوك الدم بصحة حائل، فريقاً ميدانياً متنقلاً للوصول إلى جميع الراغبين في التبرع بالدم من منازلهم، دون حضورهم إلى بنك الدم بأحد مستشفيات المنطقة، مع استمرار عمل بنوك الدم بجميع المستشفيات لمَن أراد التبرع هناك عبر مبادرة "تبرع بالدم وأنت ببيتك".

وجاء تشكيل الفريق الميداني الذي يتلقى الطلبات على الواتس https://wa.me/966540555984، من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، وحفاظاً على صحة الجميع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لشعار ‏#الزم_بيتك.

وأكدّ فرحان خلف العنزي؛ منسق بنوك الدم بصحة حائل، أن الحملة جاءت للراغبين في التبرع، تعزيزاً لمخزون بنك الدم فقط، وأن كمية الدم المتوافرة ببنوك الدم بالمنطقة كافية، ولا يوجد نقص، ولله الحمد.

وثمّن المواطنون هذه المبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، التي أتاحت للراغبين التبرع بالدم من المنزل دون عناء الذهاب للمختبر بالمستشفى، إلا أن بعض المواطنين، اقترح استمرار الوقت حتى خلال ساعات منع التجول، فيما اقترح المواطنون خارج مدينة حائل، أن تقوم المستشفيات بالمحافظات بالعمل بهذه المبادرة خلال ساعات منع التجوّل.