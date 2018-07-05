انطلاق ورش عمل برنامج جودة الحياة 2020 بالظهران

برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية

انطلقت أمس الأربعاء أولى ورش عمل برنامج جودة الحياة 2020 الإبداعية في مدينة الظهران برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا للبرنامج، والذي ينظمه البرنامج بهدف إبراز حجم الفرص الاستثمارية في المنطقة وتسريع تنفيذ مبادرات البرنامج.

في تصريح لنائب أمير المنطقة الشرقية، أكد أن المنطقة "غنية بالفرص الاستثمارية في مجالات جودة الحياة ورفاهية المواطنين والمقيمين ومهيأة لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات السياحة"، وذلك في ظل الدعم الذي تتلقاه المنطقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "أيده الله" وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشكل أهمية إستراتيجية كبيرة للمملكة وللعالم وتتمتع بوجود بنية تحتية وبيئة مناسبة للاستثمار بمتابعة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تعول على رجال الأعمال فيها للاستثمار في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والفنون والسياحة استثماراً لمكانة المنطقة الاقتصادية، وتطوير المنطقة الشرقية إلى نقطة جذب محلية وعالمية، مبيناً أن ورش العمل الإبداعية تعد فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والقائمين على برنامج جودة الحياة والخبراء العالميين والمحليين والمستثمرين لدعم المبادرات المتعلقة بالمنطقة.

كما قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة 2020 المهندس لؤي بافقيه شكره لإمارة المنطقة الشرقية، ممثلة بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على حرصهما على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات برنامج جودة الحياة 2020.

حضر الورشة أمين المنطقة الشرقية ووكلاء الأمين وأمين حفر الباطن ومديرو بعض القطاعات الحكومية كالصحة وهيئة الرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس غرفة الشرقية وأكثر من ٤٥ من رجال وسيدات الأعمال وخبراء ومختصون في برامج جودة الحياة.