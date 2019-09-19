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متقدمة في السن وكانا قد أقدما على سرقة شنطتها.. وثّقتها كاميرات المراقبة

شاهد.. الأمن يقبض على شابين تَسببا في سقوط امرأة على الأسفلت

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، نجحت في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت.

وكانت كاميرات مراقبة قد وثّقت محاولة السرقة وسقوط المرأة؛ فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض على الشابين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرأة نجت من الحادثة ولله الحمد.