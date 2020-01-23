4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العلا. وبدأت الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة عسير أيضًا بأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.