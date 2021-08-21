"جامعة الملك خالد" تعلن مواعيد بث الجداول والعمليات المرتبطة.. وهنا التفاصيل

جميع الإجراءات تتم بشكل إلكتروني كامل

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد إعلان بث الجداول الدراسية والعمليات الإلكترونية المرتبطة بها للفصل الأول 1443.



وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني، أن بث الجداول سيكون الأحد 22 أغسطس، فيما ستبدأ بتاريخ 23 أغسطس عمليات الحذف والإضافة والزائر الداخلي لمدة 6 أيام، وتبدأ عمليات الحذف والإضافة من خلال خدمة تواصل يوم 29 أغسطس، ولمدة يومين.



وأضاف "القرني" بأن إعادة القيد بدأت بتاريخ 26 يوليو حتى 29 أغسطس، فيما بدأت خدمة التأجيل في 29 يوليو، وتستمر حتى 29 أغسطس.



وحول الزائر الخارجي من الجامعة للجامعات الأخرى أوضحت العمادة أنه بدأ استقبال الطلبات بتاريخ 29 يوليو، ويستمر حتى 2 سبتمبر، فيما سيكون موعد الزائر الخارجي من الجامعات الأخرى إلى الجامعة من 22 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل.



ودعت العمادة للاطلاع على كامل التفاصيل من خلال الرابط:



https://drive.google.com/file



يُذكر أن جميع الإجراءات المتعلقة بالجداول الدراسية تتم بشكل إلكتروني كامل، كما تتيح العمادة بالتعاون مع الكليات المعالجة في الحالات التي تتطلب ذلك من خلال مسجلي الكليات بعد تلقيهم طلبات إلكترونية من الطلاب على خدمة "تواصل".